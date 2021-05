El cuerpo hallado en la laguna de San José es el de Keishla Rodríguez; investigan camioneta de Félix "El Diamante" Verdejo

“El vehículo ocupado comenzó a ser analizado por nuestros peritos. Por tratarse de una investigación en proceso no estaremos ofreciendo declaraciones adicionales”, añadió el comunicado de la doctora María Conte Miller.

Políticos reaccionan a la muerte de Keishla

“Ver lo desgarrador de encontrar 2 mujeres jóvenes víctimas de la violencia y el asesinato a manos de sus parejas me indigna, me mueve a la acción y me duele en el alma. Nuestros hombres y nuestras parejas tienen que aprender a respetar la vida y a la mujer”, declaró.