Educación anuncia moratoria en la implementación del nuevo uniforme escolar

Tras la emergencia por los sismos registrados y con el fin de atemperarse a la realidad que se vive en la Isla, el secretario del Departamento de Educación , Eligio Hernández Pérez , anunció el lunes la moratoria de la nueva política pública sobre el uso del uniforme escolar para iniciar en agosto del 2021 y no en agosto del 2020 como se había estipulado.

No obstante, el secretario puntualizó que para el próximo año escolar 2020-2021, queda vigente la prohibición de que el personal escolar solicite propuestas o cotizaciones a comercios con el fin de determinar el lugar de adquisición de los uniformes. La compra de los uniformes queda abierta al libre comercio. Igualmente, ningún funcionario o escuela podrá recibir algún beneficio o regalía por un comercio que venda los uniformes escolares.

Asimismo, destacó que no se impondrán medidas disciplinarias a un estudiante que no use el uniforme escolar establecido en el reglamento interno de la escuela por falta de recursos económicos, razones de salud, religión, situaciones por emergencia o por alguna otra razón que pudiera resultar discriminatoria e irrazonable.