DTOP anuncia proceso para renovar licencias e identificaciones en casos de emergencia

Según explicó Contreras Aponte, “durante esta emergencia generada por la pandemia del COVID-19, los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) han permanecido cerrados, teniendo en cuenta que son lugares donde acuden muchas personas regularmente y pueden convertirse en focos de propagación del virus. Hemos estado trabajando en un plan de reapertura que incluye infraestructura de protección y distanciamiento social, la creación de protocolos sumamente estrictos para proteger, no solo a los visitantes, sino también a nuestros empleados, y un sistema que sea más ágil que nunca antes para atender a la ciudadanía.”

“Sabemos que hay muchas personas que tienen situaciones de emergencia o urgencia que requieren de estos servicios, y que no pueden esperar a que se reabran los CESCO para que sus necesidades sean atendidas. Ante esta realidad, la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, nos solicitó que buscáramos una alternativa que fuera no solo viable sino ágil, resultando hoy en Trámite Especial DISCO,” sostuvo el secretario de DTOP, al tiempo que reiteró que el programa es exclusivo para casos especiales de emergencia, y que presenten evidencia de su situación particular.