Desmienten que el secretario de Salud haya dado positivo por coronavirus

“Fui notificado de que soy un contacto directo de una persona que arrojó un resultado positivo a covid-19. Dicha persona me identificó como un contacto, por lo que el Departamento de Salud y su división de rastreo de contactos, me informó sobre la situación. Dicha situación me obliga a permanecer en cuarentena, por los próximos días", anunció el titular de salud.