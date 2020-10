Departamento de Educación anuncia aumento en distribución de almuerzos escolares

El secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, anunció este lunes que la Autoridad Escolar de Alimentos (AEE) registró un aumento de 92,804 raciones adicionales de almuerzos tras concluir la primera semana con los servicios a todos los menores entre uno y 18 años, estén o no matriculados en escuelas públicas.

Los padres, madres o encargados de cualquier menor de edad podrán pasar por cualquiera de los más de 650 comedores escolares abiertos cercanos a su residencia y recoger las raciones. No será necesario solicitar el servicio por escrito (formulario o compromiso de padres) ni proveer número de estudiante y tampoco llevar consigo al menor.

Sobre el horario de recogido, el jefe de Educación indicó que la AEA recomienda que se entreguen entre 10:30 a.m. y 12:30 p.m. o entre 11:00 a.m. y 1:00 p.m., pero cada director escolar podrá establecer horarios de acuerdo con las particularidades de su comunidad. Enfatizó que, por disposiciones de salubridad, la entrega no deberá exceder las dos horas. Por el momento, solo se servirá almuerzo, pero si aumenta la demanda, se considerará ofrecer desayuno.