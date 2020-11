Comisionado Electoral del PIP exige renuncia del director de escrutinio

El comisionado subrayó que ante la situación del conteo de votos y el escrutinio de las elecciones pasadas, desea que el pueblo de Puerto Rico esté bien consciente y tenga la seguridad de que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene a sus inspectores y funcionarios allí desde antes del día uno, que están vigilantes, y que no descansarán hasta que no se cuente el último voto y hasta que no se aclaren las dudas que han sido planteadas y las que puedan surgir.