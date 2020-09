Cancelan clase virtual en Mayagüez tras polémica por supuesto uso de palabras soeces

Uno de los padres que estuvo presente en la videoconferencia, en exclusiva para Univision Puerto Rico, informó que la maestra no ha vuelto a dar la clase desde el incidente y que incluso, la clase en el calendario aparece cancelada.

Según explicó este padre, fue su hija quien escuchó la palabra soez, pero indicó que no se puede adjudicar que haya sido el esposo de la docente, pues todos los participantes tenían el microfóno abierto.

"No estoy acusándolo a él ni defendiéndolo, sí se escuchó una mala palabra, pero no se sabe de qué micrófono, estaba todo el salón metido en la conferencia y sí, él se presentó sin camisa cuando reclamó que en su casa no se había dicho eso", expresó.