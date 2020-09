Así será el debate "#Convénceme" de los candidatos a la gobernación dirigido a los jóvenes de Puerto Rico

“Como profesional y comunicadora, me honra formar parte de proyectos impulsados por jóvenes que impactan, provocan, elevan la conversación, no de partidos sino de país, en un evento como este. Como ciudadana, como puertorriqueña, me siento curiosa, interesada y deseosa por escuchar en un estilo y formato diferente lo que propone cada aspirante a la gobernación porque el #Convéncme, me incluye. Yo también tengo dudas y quiero conocer quién merece el voto el próximo 3 de noviembre, para ser gobernador o gobernadora de Puerto Rico”, expresó Cifredo.