Alcaldesa de San Juan pide no privatizar los puertos

“Gobernadora haga lo correcto para todo Puerto Rico, no lo correcto para algunos inversionistas. La privatización es un golpe mortal para nuestros pequeños comerciantes, para los hoteles, para los excursionistas, los taxistas y para nuestra gente. Privatizar los puertos es darle la llave de nuestro país a un tercero, que no puede prometer nada porque no es dueño de cruceros”, manifestó la Primera Ejecutiva Municipal en un comunicado de prensa.