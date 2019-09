A partir de octubre 5 mil comercios cobrarán IVU de 7%

“Exhortamos a aquellos comerciantes que no recibieron ayer el certificado y quieren poder cobrar la tasa reducida a partir del 1 de octubre, que aún tienen esta semana para ponerse al día y solicitar el certificado a través de su cuenta de SURI.”, dijo el funcionario. Parés Alicea recalcó que para poder cobrar la tasa reducida de IVU de 7%, el Departamento tuvo que haber autorizado al negocio y haberle emitido el certificado. Añadió que los comercios que no tienen el certificado al 1 de octubre, no podrán cobrar la tasa reducida de IVU de 7%, por lo que exhortó a estos comercios a que continúen realizando las gestiones necesarias para cumplir con los requisitos de elegibilidad y una vez se pongan al día, soliciten el mismo a través de su cuenta de SURI, ya que estas solicitudes se evaluarán diariamente.