Uso de máscaras de tela, una protección adicional contra el coronavirus

Esta recomendación se actualizó para responder a una nueva investigación sobre la transmisión o la propagación de COVID-19 . Estudios recientes sugieren que las personas que no muestran síntomas de COVID-19 pero tienen la enfermedad, pueden transmitir el coronavirus a otras personas. Esto significa que las personas que se sienten bien pueden transmitir el coronavirus a otras personas cercanas al hablar, toser y estornudar .

Las cubiertas faciales deben usarse en lugares públicos, como supermercados y farmacias. Esto es especialmente importante en comunidades con transmisión significativa. Sin embargo, el cirujano general de Estados Unidos, Jerome Adams, advirtió que el uso de cubiertas para la cara no significa que la gente deba dejar de practicar el distanciamiento físico.

¿Qué tipo de cobertura facial debo usar? ¿Debo comprar una máscara N95? El público en general debe usar cubiertas de tela para la cara, no máscaras quirúrgicas o respiradores N-95. Los trabajadores de la salud en la primera línea de lucha contra esta pandemia necesitan desesperadamente equipo de protección personal, que ahora es escaso.

En su lugar, use artículos que se encuentran en la casa, como una bufanda, una camiseta, un pañuelo o una toalla de mano.

Los revestimientos faciales deben lavarse con frecuencia si se usan. Usar una lavadora debería ser suficiente, aconsejó el CDC, tenga cuidado de no tocarse los ojos al quitar la máscara.Los niños menores de dos años no deben usar máscaras, ya que los bebés y niños pequeños pueden tener problemas para respirar.

¿Es obligatorio usar una cubierta facial? ¿Me pueden arrestar por negarme a usar uno?

El gobierno federal emitió pautas que recomiendan usar cubiertas para la cara en público, pero eso no significa que sea ilegal salir sin una. Funcionarios locales, como el gobernador de Pensilvania y el alcalde de Filadelfia, también han publicado pautas similares.