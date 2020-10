"Una pérdida total": el saqueo continuó por segunda noche en Filadelfia luego del asesinato de Walter Wallace Jr.

A eso de las 7:00 p.m., los manifestantes habían llegado pacíficamente frente a las instalaciones del Distrito de la Policía 18 en las calles en 55th y Pine. Allí se congregó la multitud entonando estribillos como “ Say his name” y “ Black Lives Matter”. Unas 500 personas se habían reunido en un parque del oeste de Filadelfia, comenzaron a marchar por el vecindario, gritando y exigiendo los nombres de los oficiales que abrieron fuego. En la conferencia de prensa que convocó el alcalde Kenney, la comisionada Outlaw declinó revelar los nombres de los oficiales aludiendo a la investigación como una "que apenas comienza" y citando la necesidad de proteger la identidad de los agentes.