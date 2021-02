Tres personas muertas: discusión por palear la nieve de la acera termina en tragedia

Alrededor de las 9 a.m. del lunes, Jeffrey Spaide , tuvo una discusión con James y Lisa Goy , que vivían al otro lado de la calle, mientras quitaba nieve de la entrada de su casa, informó en un comunicado la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Luzerne.

Binker le expresó a CNN que este no era el primer desacuerdo entre Spaide y los Goys por la nieve este año. Hace dos meses, otra tormenta de nieve también provocó un altercado entre ellos, dijo, aunque la policía no fue notificada de esa disputa y añadió que las autoridades no conocían a Spaide por ningún otro asunto.