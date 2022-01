¿Recibiste un remolque de cortesía en Filadelfia? Esto es lo que debe saber y hacer

Los remolques de cortesía, cuando su automóvil es remolcado desde su lugar legal, no son infrecuentes. Los registros policiales obtenidos por The Inquirer el año pasado mostraron más de 2,000 reubicaciones entre 2018 y 2020. Y no siempre van bien, a veces resultan en multas y tarifas, incautación o simplemente la incapacidad general para ubicar su vehículo.