La policía encuentra los restos enterrados de dos niñas reportadas desaparecidas

CYS investigó el paradero de las niñas y descubrió que no había registros médicos o judiciales de ellas desde 2015. Tampoco habían estado inscritas en la escuela desde 2015. El padre de las niñas, Joshua Snyder, dijo a los investigadores que no había visto a las niñas desde 2015 cuando se promulgó una orden de custodia y una orden de protección contra el abuso. No es un sospechoso, dijo Kriner.