Policía busca a 3 mujeres sospechosas de usar gas pimienta para atacar a sus víctimas mientras roban su auto

"Fui a revisar mi llanta y simplemente vinieron detrás de mí y me rociaron con gas pimienta toda la cara y luego me empujaron al suelo", dijo Bellissima.

"Tengo 78 años, no puedo soportar un golpe como ese, podría haber tenido una lesión cerebral. Ellos no se preocuparon por mí, yo no me preocuparía por ellos", dijo Bellissima a la policía.