Por tercer año consecutivo, este suburbio de Filadelfia es el mejor lugar para vivir en Estados Unidos

Las ubicaciones en el área metropolitana de Filadelfia y en Pensilvania lograron avances significativos en comparación con las clasificaciones de 2021. Ardmore saltó 16 lugares del No. 22 el año pasado, Swarthmore pasó del No. 51 al No. 28, Narberth subió 34 lugares al No. 43 y Berwyn subió 110 lugares al No. 95. Todos recibieron una calificación general de A+ de Niche.