El motel Bates es uno de los lugares más aterradores de EE. UU. y está en Pensilvania

"Cuando clasifico lugares frecuentados, tienen que ser terroríficos, y tienen que ser fantásticos, por lo tanto 'terroríficos'", dijo. "Son fabulosos en el sentido de entretener de la manera correcta: un historial seguro y profesional. Los he visitado y he hecho mi tarea. Si bien tengo predilección por los lugares favoritos de KC en los que he participado, los suyos contra estos otros titanes del terror ".