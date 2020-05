Madre, abuela y héroe de la pandemia

“ En mi país, mis padres, me dieron una educación, me enseñaron que en la vida hay que luchar, hay que esforzarse ”, compartió con Noticias Univision 65 a través de una video llamada, la nueva realidad del trabajo periodístico en tiempos de la pandemia del coronavirus.

Comenzó trabajando como asistente de limpieza en un hotel y al poco tiempo encontró lo que describió como un “hogar laboral” en el Lehigh Valley Health Network. “Dios tenía ese destino para mi, comencé en el área de cardiología, un lugar muy sensible, había muchos ancianitos y yo me los gané, me los gané dándoles amor y abrazándolos”, relató mientras hacia una pausa para recuperar el aliento y añadió: “ ya no puedo hacerlo”.