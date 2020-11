Los hospitales en este condado han llegado al límite provocando el desvío de pacientes con coronavirus a otras áreas

"Si no reflexionamos en este momento y no tomamos en cuenta la responsabilidad personal, se nos saldrá de control nuevamente", dijo Casner. "Por mucho que sea un momento difícil, particularmente durante la temporada navideña cuando todos queremos estar juntos ... tenemos que analizar seriamente con quién nos reunimos y qué estamos haciendo durante la reunión".

Casner dijo que la guía para mitigar el virus no ha cambiado: use una máscara cuando esté en público, mantenga el distanciamiento social y no se reúnan en grupos. Hizo hincapié en que no hay planes inmediatos para otro cierre en el condado, pero podría ser una posibilidad en el futuro.