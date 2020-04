La emergencia por coronavirus puede ser el momento perfecto para los estafadores en Filadelfia, IRS alerta a los contribuyentes

Normalmente no tengo el requisito de presentar una declaración de impuestos. ¿Aun puedo recibir mi pago?

Sí. Las personas que usualmente no presentan una declaración de impuestos tendrán que presentar una declaración sencilla para recibir un pago de impacto económico. Los contribuyentes de bajos ingresos, personas mayores de edad, beneficiarios del Seguro Social, algunos veteranos e individuos con diversidad funcional que normalmente no presentan, no adeudarán impuestos.