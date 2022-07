"No sé si es productivo que yo interceda": Kenney admite que no se ha reunido con los familiares de las víctimas de homicidio en Filadelfia

“No he hablado específicamente con las familias. He hablado con personas que estuvieron involucradas, algunos de los oficiales involucrados en tiroteos”, dijo Kenney en una conferencia de prensa virtual sobre la crisis de violencia armada en la ciudad. “Pero no he hablado individualmente con la gente. A veces, la investigación está a la vista y es difícil interactuar con las personas cuando la investigación está en curso. Pero no, no lo he hecho", afirmó.