“Seré feliz cuando no sea alcalde”: Kenney responde a la violencia armada en Filadelfia tras tiroteo en Parkway

“No hay un evento o un día en el que no me acueste boca arriba por la noche, mirando el techo y preocupándome por cosas”, dijo en respuesta a las preguntas sobre la respuesta de la administración a la violencia armada. “Entonces, todo lo que tenemos en la ciudad durante los últimos siete años, me preocupa. No disfruto el 4 de Julio. No disfruté la Convención Nacional Demócrata. No disfruté el Draft de la NFL. Estoy esperando que algo malo suceda todo el tiempo. Así que seré feliz cuando no sea alcalde y pueda disfrutar de algunas cosas”.