Hepatitis: lo que debes saber sobre la infección que padecen 75 mil habitantes de Filadelfia

FILADELFIA, PA- Aproximadamente 75,000 habitantes de Filadelfia y 7 millones de estadounidenses viven con infecciones de hepatitis B o C. Debido a que estas condiciones a menudo no muestran síntomas, más personas no han sido diagnosticadas y, por lo tanto, no saben que pueden recibir atención para salvarles la vida o recibir una cura para su hepatitis viral.