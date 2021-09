Policía publica fotos de sospechoso en la desaparición de taxista dominicano en Reading

El lunes, la Policía de Reading publicó fotos de un hombre que creen que estuvo involucrado en la desaparición de La Rosa-Abreu. El hombre no identificado se describe como un hombre hispano de entre 25 y 35 años y mide 6 pies de altura. Fue visto por última vez en el área de las calles North 10th y Walnut en Reading entre la 1 a.m. y las 2 a.m. el 8 de agosto.