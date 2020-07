Filadelfia tomará una decisión sobre las restricciones para comidas en interiores antes del 21 de agosto

Los funcionarios de la ciudad habían retrasado la reanudación de las comidas en el interior hasta al menos el 1 de agosto, pero esperaron hasta el martes para anunciar que lo retrasarían al menos hasta el 1 de septiembre. Farley reconoció que los gerentes de restaurantes no recibieron mucha atención.

" Probablemente no fue tiempo suficiente, por lo que nos disculpamos por no haberles dado suficiente tiempo a los gerentes de los restaurantes para eso", dijo Farley. Pero advirtió que no hay garantía de que las comidas en interiores se reanuden en septiembre.