'Narcan Near Me': iniciativa para ayudar a prevenir las muertes por sobredosis en Filadelfia

Narcan Near Me comenzará con ubicaciones en el sur y el oeste de Filadelfia para llevar el medicamento a vecindarios donde aún no está ampliamente disponible, pero donde las sobredosis están aumentando. El departamento de salud está en conversaciones con organizaciones comunitarias sobre sitios específicos. Hubo algunas discusiones sobre colocarlos en las estaciones SEPTA, pero los funcionarios no pudieron confirmar si eso sucederá.