Filadelfia activa un programa de ayuda para negocios afectados por los disturbios civiles en la ciudad

El programa Restore and Open proporcionará asistencia económica de 1.4 millones de dólares a los negocios pequeños con propietarios independientes, especialmente a quienes pertenecen a minorías o comunidades históricamente desfavorecidas.

¿Quién puede pedir la asistencia?

¿Cómo solicitar la ayuda?

Los solicitantes deben crear una nueva cuenta en el sitio web de The Merchants Fund cuando presenten su solicitud, en caso de no tener una cuenta existente.

Las solicitudes se evaluarán a partir del lunes 29 de junio, no desde que fueron recibidas.