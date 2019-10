Familia de Dulce María Alavez convoca a otra búsqueda y agradecen la ayuda provista en el difícil proceso que atraviesan a seis semanas de la desaparición

BRIGETON, Nueva Jersey - La familia Alavez no pierde la esperanza de reencontrarse con la pequeña Dulce María. La niña de origen mexicano desapareció el lunes, 16 de octubre mientras jugaba con su hermano de tres años en el Bridgeton City Park. Desde entonces han transcurrido seis semanas y no hay rastros de ella.

En la mañana del miércoles, 23 de octubre, la portavoz de la familia, Jackie Rodríguez, anunció que la comunidad, en su mayoría compuesta por hispanos, llevará a cabo otra búsqueda. “ Será una búsqueda masiva, buscaremos donde no hemos buscado antes, llevaremos afiches puerta por puerta ”, expresó Rodríguez. La convocatoria se organizó para el domingo, 27 de octubre a partir de las 9:00 de la mañana y el punto de encuentro será el lugar donde fue vista por última vez Dulce María.

El 15 de octubre, la fiscal Jennifer Webb Mc-Rae compartió un boceto de un hombre que puede ser testigo en la investigación. En su declaración, expresó que no era considerado persona de interés o sospechoso en el caso. La distribución del boceto se hizo con el propósito de promover que la comunidad ofrezca detalles del paradero de esta persona, quien según los investigadores estuvo presente cuando la menor desapareció.

“ Ya han pasado cinco o seis semanas, pero nosotros no vamos a descansar hasta encontrar a mi nietecita Dulce María”. A todas las personas que nos están apoyando les doy muchas gracias por todo lo que están haciendo por nosotros. No tengo muchas palabras, nosotros estamos pasando un tiempo muy difícil, angustiado, el no saber nada de mi niña y por eso les agradezco todo lo que están haciendo por nosotros. Gracias”, dijo Norma Alavez, abuela de Dulce María.