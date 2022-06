Política acusada de asesinar y quemar el cuerpo de su esposo, un del alguacil retirado

Zigerelli-Henderson supuestamente “eventualmente decidió” decirle a la policía que vio a su esposo sentado en una silla de campaña plegable con la parte inferior de un pantalón en llamas mientras gritaba su nombre pidiendo ayuda, según documentos judiciales citados por WPMT, afiliada de FOX en York, Pensilvania. En esta historia, la acusada supuestamente levantó el teléfono para marcar el 911 en medio de las llamas pero, al final, decidió no hacer la llamada. Según los informes, la policía dijo que no podía explicar por qué decidió no llamar cuando sabía que estaba en llamas.