Esto es lo que se sabe sobre las licencias de conducir para inmigrantes indocumentados en Pensilvania

FILADELFIA, PA - Los demócratas de Pensilvania propusieron el Proyecto de Ley 279 de la Cámara de Representantes , que enmendaría la ley estatal para otorgar una licencia de conducir sin un número de seguro social, lo que permitiría a los inmigrantes indocumentados recibir un permiso de aprendizaje o una licencia de conducir, utilizando solo su número de identificación de contribuyente y algunos documentos adicionales. El proyecto de ley fue presentado por los representantes demócratas Danilo Burgos y Christopher M. Rabb, Joseph C. Hohenstein, Sara Innamorato y los representantes republicanos Christopher B. Quinn y Jonathan D. Hershey.

¿Quién en Pensilvania es elegible para obtener una licencia de conducir?



Generalmente, un inmigrante indocumentado no puede obtener un número de Seguro Social, que es el principal impedimento para obtener una licencia de conducir. Según el nuevo proyecto de ley, cualquier no ciudadano que tenga un número de identificación de contribuyente emitido por el Servicio de Impuestos Internos será elegible para solicitar un permiso de aprendizaje o una licencia de conducir. Además de proporcionar su número de identificación de contribuyente, el no ciudadano deberá proporcionar documentos adicionales para mostrar la fecha de nacimiento. Se aceptan documentos como un pasaporte, un certificado de nacimiento, cualquier identificación emitida por el gobierno o cualquier combinación de documentos que demuestren de manera confiable el nombre y la fecha de nacimiento del solicitante.