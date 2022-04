"Puede salvarte la vida": autoridades instan a tener detectores de humo que funcionen en los hogares

🛑 Nunca dejes velas encendidas toda la noche o sin supervisión.

🛑 No dejes fuego o productos inflamables cerca de los niños

🛑 Vigila las planchas para el cabello o la ropa, no las dejes conectadas y con objetos cercanos

🛑 Revisa enchufes, instalaciones eléctricas y de gas regularmente, no debe haber fugas o chispazos.

🛑 Si fumas hazlo en lugares exteriores, no en camas o sillones

🛑 No dejes telas o trapos cerca de la estufa

🛑 No conectes varios aparatos a la misma toma de corriente

🛑 No uses artefactos eléctricos descalzo o con el suelo mojado.

🛑 Resguardar productos inflamables como gasolinas, thiner, acetona, alcohol en botes de plástico bien sellados e identificados