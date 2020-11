Delaware impone nuevas restricciones debido al aumento en los casos de coronavirus y esto debes saber

· Las reuniones en interiores en los hogares están limitadas a no más de 10 personas. · Las reuniones en interiores que tienen lugar en lugares distintos a los hogares están limitadas al 30 por ciento de la capacidad del lugar, y no más de 50 personas, en cualquier caso. Eso incluye bodas, funerales, funciones de servicios religiosos y reuniones políticas. · Las reuniones públicas al aire libre están limitadas a 50 personas, aunque se pueden permitir hasta 250 personas con un plan aprobado por la División de Salud Pública de Delaware.

Las organizaciones, equipos y sedes de deportes juveniles de Delaware no pueden albergar ni participar en torneos con equipos de fuera del estado a partir de las 8 a.m. del 1 de diciembre. Los equipos deportivos juveniles de Delaware no pueden viajar a través de las fronteras estatales para los torneos.