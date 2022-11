Hijo mata a golpes a su madre, luego se saca fotos y videos con el cadáver

“No puedo creer que me dejaría llegar a tal estado en el que podría hacer algo tan malo, tan horrible”, dijo el acusado Sumney en la corte. “No puedo creer lo que hice, que maté a mi propia madre. No puedo dejar de pensar en ello. Pienso en ello cada día. Lo siento, pero lo siento no es suficiente. Manejé las cosas tan mal como una persona podría haberlo hecho”, publicó el portal en línea Law and Crime.