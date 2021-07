Project Libertad apoya a la niñez y adolescencia inmigrante en Pennsylvania

De la misma manera, a traves de sus varios programas, los jóvenes se sienten apoyados y protegidos de un sistema que puede ser intimidante. Una joven participante del programa (el nombre esta omitido por cuestiones de seguridad) comenta:

“Mi experiencia con Project Libertad fue una de las mejores que he tenido. La verdad es que Proyecto Libertad me hizo sentir que no estaba sola. Me enseñó que tengo leyes y no soy la única persona que esta en la misma situación, ya que hay más personas como yo.”