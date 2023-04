American Heart Association Ayudando Nuestras Comunidades

Después de ignorar el diagnóstico por un tiempo, decidió ir a un cardiólogo solo para estar segura. Pero, de nuevo, no esperaba escuchar las noticias que le daba el médico. Después de hacer varias pruebas, el cardiólogo le dijo que tendría que someterse a una cirugía a corazón abierto dentro de un mes. "¡Un mes! Eso no puede ser correcto. Acabo de cumplir 30 años hace dos meses. ¿Como me pudo pasar esto a mí?"