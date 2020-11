¿Comer, beber y reunirse? Cómo mantenerse a salvo en esta pandemia el día Acción de Gracias, según los expertos en nuestra zona

Los expertos en salud pública están suplicando a las personas que no se reúnan para celebrar el Día de Acción de Gracias con amigos o familiares fuera de su hogar inmediato.

Filadelfia y Pensilvania

"No vamos a superar esta epidemia para el Día de Acción de Gracias, Janucá o Navidad", dijo Farley a fines de octubre. "Las reuniones familiares en este momento son simplemente muy peligrosas ... estos no son tiempos normales".

Reunirse con cualquier persona que no sea de su hogar inmediato, dijo Farley, podría potencialmente propagar el virus.

A esto le siguió el anuncio de la ciudad el 16 de noviembre de un semi-cierre de seis semanas a partir del 20 de noviembre, que prohíbe las comidas y las reuniones en el interior. Para reuniones al aire libre, la recomendación es no más de 10 personas por cada 1,000 pies, y la comida está prohibida para que las personas puedan cumplir con los protocolos de uso de máscaras.

New Jersey

"No hay duda: detrás de las puertas privadas, es más difícil, por eso estamos suplicando a la gente", dijo Murphy. "Yo, o cualquiera de nosotros, no podemos estar en tu sala de estar para el Día de Acción de Gracias. Probablemente no querrás que empecemos con nosotros ".