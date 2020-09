Cinco actividades para realizar al aire libre este fin de semana en Filadelfia

FILADELFIA, PA- Este año, por muchas razones, la gente ha buscado consuelo al aire libre y estar conectada con la naturaleza. Durante septiembre y octubre, los 23 centros ambientales que conforman la Alliance for Watershed Education of the Delaware River (AWE) organizarán actividades para toda la familia como parte de las festividades anuales River Days de la organización, para llamar la atención sobre la interconexión del río Delaware. cuenca hidrográfica que abarca gran parte del sureste de Pennsylvania, Nueva Jersey y Delaware.