Este domingo atrasamos los relojes y hemos podido dormir una hora más

· Es el horario de verano, no el horario de "ahorro" de luz diurna. Estás ahorrando luz del día, no ahorrando la luz del día.

· Contrariamente a la creencia popular, el horario de verano no se inventó en beneficio de los agricultores. El crédito por el horario de verano pertenece a Benjamin Franklin, quien sugirió la idea por primera vez en 1784.

· Los alemanes fueron los primeros en adoptar oficialmente el sistema de extensión de luz en 1915 como medida de ahorro de combustible durante la Primera Guerra Mundial.

· De 1986 a 2006, el horario de verano en los EE. UU. comenzó en abril y finalizó en octubre, pero se extendió de marzo a noviembre a partir de 2007.

· Alrededor de 70 países de todo el mundo observan DLS.

· Hawái, Samoa Americana, Guam, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU. y la mayor parte de Arizona no observan el cambio de hora.