Autoridades investigan asesinato en el interior de una tienda al sur de Filadelfia

"Solo rezo por lo mejor para el padre, la madre, el hijo y el niño que también dejó atrás", dijo Jason Ortiz, del sur de Filadelfia. "El niño no lo merecía y no hay dinero en el mundo que valga la pena".

No está claro si alguien más estaba dentro de la tienda. La policía todavía está investigando un motivo para el tiroteo.

" No se sabe en este momento si fue un robo, no estamos seguros. La caja registradora todavía estaba en el cajero. No sabemos si se tomó algo del cajero", dijo el inspector jefe Scott Small del Departamento de policía de Filadelfia.