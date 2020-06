Aumento en casos de coronavirus en Delaware provocará cambios en el plan de reapertura

Se ordenó a los bares en las playas en el Primer Estado que cierren antes del fin de semana feriado del 4 de julio . El gobernador John Carney hizo el anuncio el martes y se espera que firme una orden ejecutiva. Carney también agregó que el estado no pasará a la fase tres de reapertura.

Los funcionarios del condado de New Castle apoyan la decisión de Carney de permanecer en la fase dos.

“No se puede tener una economía saludable a menos que primero tenga una comunidad saludable, así que hagamos el trabajo que debemos hacer juntos, no solo el gobernador, no solo yo, sino todos nosotros, para asegurarnos de que usemos estas máscaras , nos estamos distanciando físicamente, salimos, nos hacemos pruebas en uno de los sitios de prueba de COVID-19 ”, dijo el ejecutivo del condado de New Castle, Matthew Meyer.