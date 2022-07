“Finding Your Way in PA”: nueva app para conectar a estudiantes y familias sin hogar con recursos

El desarrollo de la aplicación fue apoyado por el programa American Rescue Plan Homeless Children and Youth (ARP-HCY). Este programa brinda a los niños y jóvenes sin hogar servicios integrales y les permite asistir a la escuela y participar plenamente en las actividades escolares. Finding Your Way in PA apoya la estabilidad educativa y se esfuerza por fomentar resultados educativos positivos para que los estudiantes y las familias que experimentan inestabilidad en la vivienda puedan tener éxito en la escuela, el trabajo y la vida.