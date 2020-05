78 muertes adicionales por coronavirus en Filadelfia acercan la cifra a 1,000 víctimas

FILADELFIA, PA - No hay fecha de reapertura pero Filadelfia mira hacia el futuro mientras continúa la batalla contra el coronavirus. La ciudad está avanzando hacia el objetivo de reabrir de manera segura, aunque el número de muertes sigue aumentando. Filadelfia informó su mayor recuento de muertes en un solo día por el coronavirus , ya que casi 1,000 personas han muerto por COVID-19.

Sistema de rastreo

No se ha establecido un número determinado de contrataciones de contactos y dependerá del presupuesto, pero los expertos en salud dicen que su papel será crítico una vez que el número de casos por día sea manejable.

"Ese no es el caso, el éxito no significa que no haya virus", dijo Farley. "Desafortunadamente, el virus estará presente hasta que tengamos una vacuna que podamos dar a las personas", indicó en durante la actualización diaria de la ciudad.