Warhola Pop: la drag queen boricua que se mudó a NYC con $125 y ahora arrasa con su arte

Trabajaba en un restaurante en el que me trataban horrible y tipeaban mal. Los shows no me daban lo suficiente para pagar la renta y yo dije, me voy de aquí. No tenía ni crédito, ni tarjeta. Vendí unas cosas, recolecté como 1,000 pesos. Y dije, si Madonna pudo lograrlo con 30 dólares, yo por qué no voy a poder. Los primeros seis meses fueron duros. Anduve de un lugar a otro, una vez hasta comí en un parque donde regalaban comida que donaban los supermercados porque estaba dañada la etiqueta o algo. Hasta que llegué a esta casa a vivir con mi amiga Paulette Guzmán. Luego ella se fue y me dejó el lease que llevo ya cuatro años y medio pagando gracias a Warhola.