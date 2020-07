Video muestra cómo un policía de Nueva York clava la rodilla en el cuello de un hombre

Yugeshwar dijo a CNN que sufrió heridas por el encuentro y se desmayó en la parte de atrás del coche patrulla. "No podía moverme, no podía hacer nada", aseguró.

Lo que reveló el video de la cámara corporal

En el video de la cámara corporal, el oficial Pommer se acerca a Yugeshwar y le dice acerca del incidente donde supuestamente habría pinchado los neumáticos: "Sí, déjame hablar contigo, ¿vale? Lo tenemos en cámara, no quieren presentar cargos ahora mismo", dice Pommer.

"No me importa lo que quieran hacer porque no sé de qué estás hablando. Así que, trae esa cámara y muéstramela. ¿De acuerdo?", dice Yugeshwar.