Calculamos los días en los que debes vacunarte para celebrar los festivos de forma segura

Debido a que las vacunas de dos dosis (Pfizer-BioNTech y Moderna) deben colocarse con al menos tres o cuatro semanas de diferencia respectivamente, y luego esperar dos semanas para que sean totalmente efectivas (esto también aplica para la vacuna de Johnson and Johnson de una sola dosis), aquí calculamos qué días deberías vacunarte si aún no lo has hecho para llegar seguro a las fiestas.