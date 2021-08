Testificó primer hombre contra cantante R. Kelly, asegura que abusó sexualmente de él cuando era un adolescente

Durante una visita posterior a la residencia de Kelly, Louis afirmó que la estrella del R&B lo llevó a un garaje separado que se instaló como un ring de boxeo, donde los dos hablaron sobre sus aspiraciones musicales. Kelly supuestamente le preguntó a Louis qué estaba "dispuesto a hacer por la música", y Louis dijo que se ofreció a hacer tareas "locas" como cargar las maletas de Kelly, pero que en determinado momento el cantante se puso de rodillas y procedió a darle sexo oral. Louis afirmó que le dijo a Kelly que "no le gustó" y que "no le gustaba", y Kelly se detuvo. “Simplemente me dijo: 'Mantenlo entre él y yo. Somos familia ahora. Somos hermanos”.