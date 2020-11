Terrorífico video muestra cómo un hombre espera que se acerque el tren para empujar a una mujer a las vías

"No sabía lo que había pasado. Cuando estaba en el hospital, me desperté, abrí los ojos y dije: "¿Qué pasó? Creo que estaba soñando, porque no tenía ni idea", dijo. "Más tarde, me cortaron la ropa. Después, dije, '¿Qué pasó?' ... 'Tuviste un accidente.'", contó Sagbaicela a 1010Wins. También comentó que tiene mucho que agradecer este Día de Acción de Gracias.