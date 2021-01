Suspenden a 31 empleados de la prisión de mujeres de Nueva Jersey por abusar de las reclusas

Según informó The New York Times , 22 guardias, nueve supervisores y el principal administrador de la prisión están envueltos en este escándalo que llama la atención a los maltratos que podrían suceder en las cárceles de mujeres.

Nelson detalló la gravedad del ataque en su entrevista con NJ.com: "Empezaron a lanzar puñetazos… Estaba esposada, así que no puede defenderme. No pude evitar que me cayeran a golpes. Todo lo que sé es que me tiraron al suelo y empezaron a pisotear mi cabeza. Comencé a sentirme mareada y sentí que me iba a desmayar. Luego me agarraron del brazo y lo doblaron hacia atrás…”.