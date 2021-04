Presentan proyecto de ley bipartidista para cambiar la forma en que se procesan los casos de agresión sexual en el ejército

Los legisladores argumentan que después de gastar aproximadamente mil millones de dólares en tratar de abordar el problema durante la última década, se han visto pocos cambios: "No estamos viendo una mejora y esto ha llegado a un punto en el que 'Está bien, solo necesitamos hacer un cambio'", dijo Ernst a CNN .

En una conferencia de prensa que anunció la legislación con Gillibrand, Ernst hizo referencia a su propia experiencia como sobreviviente de agresión sexual: "Una vez que ha ocurrido la agresión sexual, no puedes regresar", dijo Ernst. " No puedes cambiar lo que ha sucedido. Y revivirás, como sobreviviente, revivirás ese momento de tu vida, una y otra vez. Y puedo decirte que no es positivo. Podemos evitar que ocurra una agresión sexual, ahí es exactamente donde debemos concentrar muchos de nuestros esfuerzos".